பஸ் நிறுத்தத்தில் மாணவன் தாலி கட்டிய விவகாரம்: போலீஸ் விசாரணை.. வீடியோ வெளியிட்டவர் கைது

Cuddalore

கடலூர்: கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே 12-ஆம் வகுப்பு மாணவிக்கு பாலிடெக்னிக் மாணவர் பேருந்து நிறுத்தத்தில் வைத்து தாலி கட்டிய விவகாரத்தில் இருவரிடமும் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இதேபோல் வீடியோவை வெளியிட்டவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே உள்ள பேருந்து நிலையத்தின் அருகில் சுற்றியுள்ள கிராமப் பகுதிகளுக்கு செல்லும் மினி பேருந்துகளுக்கான பேருந்து நிறுத்தம் உள்ளது.

இந்த பேருந்து நிறுத்தம் ஒன்றில் பள்ளிக்கூட சீருடையில் இருக்கும் மாணவி ஒருவருக்க்கு இளைஞர் ஒருவர் மஞ்சள் கயிறு தாலி கட்டுவது போன்ற வீடியோ இணையத்தில் டிரெண்ட் ஆனது.

பேருந்து நிறுத்தத்தில் பள்ளி மாணவிக்கு தாலி கட்டிய மாணவர்.. பரவும் வீடியோ.. பதைபதைத்த பெற்றோர்கள்

English summary

The police interrogated the duo in the case of a Polytechnic student tying a thali to a class 12 student near Chidambaram in Cuddalore district at the bus stand. Similarly, the police have arrested the person who posted the video.