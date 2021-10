ஐபிஎல் தொடரில் 2 புதிய அணிகள்.. உருவானது அகமதாபாத், லக்னோ டீம்கள்.. ஏலத்தில் வென்றது யார் தெரியுமா?

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: 15வது ஐபிஎல் சீசனுக்காக அகமதாபாத் மற்றும் லக்னோ ஆகிய 2 புதிய அணிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தியன் பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் போட்டிகளில், தற்போது, சென்னை, மும்பை, , பெங்களூர், கொல்கத்தா, டெல்லி, ஹைதராபாத், ராஜஸ்தான், பஞ்சாப் ஆகிய 8 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

2008ம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடர் தொடங்கியது முதல் 8 அணிகள் தான் ஆடி வருகின்றன.

English summary

IPL New Teams: Ahmedabad and Lucknow to be the two new teams at Indian Premier League (IPL). CVC Capital Partners gets Ahmedabad while RPSG Group gets Lucknow.