குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல்.. பாஜக வேட்பாளர் இன்று அறிவிப்பு.. யாருக்கு வாய்ப்பு?

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலுக்கான பாஜக வேட்பாளர் யார் என்று இன்று அறிவிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் ஜூலை 24ம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. இதனால் நாளை மறுநாள் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக பாஜக கூட்டணி சார்பாக திரௌபதி முர்முவும், எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் பொது வேட்பாளராக யஷ்வந்த் சின்ஹாவும் போட்டியிடுகின்றனர்.

மாணவர்கள் 7 மணிக்கே பள்ளி செல்கையில்.. நாம் ஏன் 9 மணிக்கு உச்சநீதிமன்றம் வரக்கூடாது? நீதிபதி கேள்வி

இதனைத் தொடர்ந்து குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் வரும் ஆகஸ்ட் 6ம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கு ஜூலை 19 கான கடைசி நாளாகும். வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் வெங்கையா நாயுடுவின் பதவிக்காலம் நிறைவடைய இருக்கும் நிலையில், இந்த தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The last date for filing of nomination papers for the poll is July 19 and the election is scheduled for August 6. The BJP is likely to finalise its candidate for the vice presidential post on Saturday in its parliamentary board meet scheduled to be held later in the day.