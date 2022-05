மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுக்கும் நிலக்கரி பற்றாக்குறை.. இந்தியா இருளில் மூழ்கும் அபாயம்? முழு பின்னணி

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் வரும் காலத்தில் மீண்டும் மின்சார தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

பல்வேறு முறைகளைப் பயன்படுத்தி மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய முடியும் என்றாலும் கூட, பெரும்பாலான நாடுகளில் இன்னும் கூட அனல் மின் நிலையங்கள் மூலமே அதிக மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இதற்கு இந்தியா மட்டும் விதிவிலக்கு இல்லை.

இப்போது நமது நாட்டின் மின் தேவையில் சுமார் 70% வரை அனல் மின் நிலையங்கள் மூலமே பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது. இதற்காக நாடு முழுவதும் இந்தியாவில் மொத்தம் 135 நிலக்கரி மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் உள்ளன.

Coal shortage is likely to persist over the next 6-12 months in India: Central govt: Power Ministry held several meetings on coal shortage issue.