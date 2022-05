ரொம்ப தப்புங்க.. கோதுமை ஏற்றுமதி தடைக்கு ஜி7 நாடுகள் கடும் எதிர்ப்பு..இந்தியாவுக்கு புதுச்சிக்கல்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் இருந்து கோதுமை ஏற்றுமதி செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதற்கு ஜி7 நாடுகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன. ஒவ்வொரு நாடும் ஏற்றுமதியை நிறுத்தினால் உலக சந்தை ஸ்தம்பித்துவிடும் என இந்தியாவுக்கு ஜி7 நாடுகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளன. அடுத்தமாதம் ஜி7 மாநாடு நடக்க உள்ளதால் இந்தியாவுக்கு புதிய சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வருகிறது. இந்த இருநாடுகளுக்கு இடையேயான பிரச்சனை உலக நாடுகளிலும் எதிரொலிக்க துவங்கி உள்ளது.

ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமரான 3 நாளில் குவியும் கடன் உதவி... ரூ.15,000 கோடி கொடுக்கும் ஜப்பான்

குறிப்பாக கச்சா எண்ணெய் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதன்மூலம் பெட்ரோல், டீசல் விலைகள் பல நாடுகளில் உயர தொடங்கி உள்ளன.

English summary

The G7 countries have strongly opposed the ban on wheat exports from India. India has been warned that the world market will stagnate if every country stops exporting.