திறக்கப்படும் பள்ளிகள்..குழந்தைகளுக்கு வேக்சின் போட 2022வரை காத்திருக்க வேண்டுமா? அரசு முக்கிய தகவல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் இணை நோய் உள்ள சிறார்களுக்கு வேக்சின் பணிகள் வரும் அக்டோபர் மாதம் தொடங்கப்படும் என்றும் அதன் பிறகு அடுத்தாண்டு தான், ஆரோக்கியமாக உள்ள சிறார்களுக்கு வேக்சின் போடப்படும் என அரசின் வல்லுநர் குழு தலைவர் அரோரா தெரிவித்துள்ளார்.

தற்போதைய சூழலில் கொரோனா வேக்சின் மட்டுமே கொரோனாவுக்கு எதிராக ஒரே ஆயுதமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் வேக்சின் பணிகள் விரைவாக நடைபெற்று வருகிறது.

அதேநேரம் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் அளவுக்குத் தடுப்பூசி உற்பத்தி இல்லை. இதனால் வளரும் நாடுகளில் மட்டுமே வேக்சின் பணிகள் விரைவாக நடக்கிறது. வளரும் மற்றும் பின்தங்கிய நாடுகளில் படிப்படியாகவே வேக்சின் போடும் பணிகள் நடைபெறுகிறது.

English summary

children without co-morbidities need to wait until next year to get the child a shot against Covid -19. Central govt planned staged rollout for Corona vaccination for kids.