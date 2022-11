பெரும் எதிர்பார்ப்பு.. குஜராத் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறும் தேதி.. இன்று அறிவிப்பு வெளியாகிறது?

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் குஜராத் மாநில சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறும் தேதி இன்று மதியம் 12 மணிக்கு அறிவிக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

குஜராத் சட்டசபையின் பதவிக்காலம் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 23-ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது.

இதனால், அதற்கு முன்பாக அந்த மாநிலத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்துவது அவசியம். எனவே, இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் சட்டமன்ற தேர்தல் குஜராத்தில் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

குஜராத் பால விபத்தில் 50 பேரை காப்பாற்றிய முஸ்லீம் இளைஞர்.. வெளியான உருக்கமான தகவல்

English summary

The Chief Election Commission has announced that the date of the Gujarat state assembly elections will be announced today at 12 noon.