அடேங்கப்பா..கொரோனா 2ஆம் அலைக்கு பிறகும்..நாட்டில் இந்தளவு அதிகரித்த வேலைவாய்ப்புகள்.. சூப்பர் நியூஸ்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலையிலிருந்து கிட்டதட்ட அனைத்து துறைகளும் விரைவாக மீண்டு வருகிறது. பல்வேறு நிறுவனங்களிலும் வேலைக்கு ஆள் எடுக்கும் பணிகள் மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது நாடு மிக விரைவில் வளர்ச்சிப் பாதைக்குத் திரும்பியுள்ளதையே காட்டுகிறது.

நாட்டில் கடந்த மார்ச் மாதம் கொரோனா 2ஆம் அலை உச்சத்தில் இருந்தது. அப்போது தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு நான்கு லட்சத்தைக் கூட கடந்தது.

இதனால் இந்தியாவில் கிட்டதட்ட அனைத்து துறைகளும் பாதிக்கப்பட்டன. இதனால் பல்வேறு நிறுவனங்களும் ஆள் எடுப்பதை நிறுத்தி வைத்தனர்.

ரங்கராஜன் குமாரமங்கலம் மனைவி கிட்டி கொலை.. வீட்டு சலவை தொழிலாளி கைது!

English summary

Hiring activity by Indian organisations is bouncing back after the disruption caused by the second COVID wave in April, according to the latest Naukri JobSpeak report. The country’s premier index on India’s hiring trends grew by 15% in June’21 vs. May’21,