ஓமிக்ரான் லேசானது என்று யார் சொன்னது?.. அலர்ட் கொடுக்கும் மாநிலங்கள்.. இந்த புள்ளி விவரங்களை பாருங்க

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: இந்தியாவில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு இருந்தாலும் அதனையும் தாண்டி ஓமிக்ரான் வைரஸ் புகுந்து விட்டது. ஓமிக்ரான் வைரஸ் ஒருபக்கம் ஆட்டம் போட்டு கொண்டிருக்க, இதன் காரணமாக நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் மின்னல் வேகத்தில் பரவி வருகிறது.

டெல்லியில் விஸ்வரூபம்: 4 உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள், 402 நாடாளுமன்ற பணியாளர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் நாடு முழுவதும் 1,70,000-க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு தொற்று பதிவாகி உள்ளது. நாட்டின் தற்போதய நிலை கொரோனா முதல் அலையை போல் உள்ளது. ஓமிக்ரான் டெல்டா வைரஸை விட வீரியம்மிக்கது என்று உலக சுகாதார அமைப்பு ஏற்கனவே கூறி இருந்தது.

English summary

People are indifferent that the impact of Omicron is not great. Medical experts say that Omicron exposure is only slightly visible to us because we are currently vaccinated. Everyone who qualifies for the vaccine is required to receive 2 doses of the vaccine