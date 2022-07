கொரோனா vs குரங்கு அம்மை! எது அதிக ஆபத்து? மருத்துவ நிபுணர்கள் விளக்கம்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் 4 பேருக்கு குரங்கு அம்மை பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த நோயும் கொரோனாவை போல கொடிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா? என்ற கேள்விக்கு மருத்துவ நிபுணர்கள் பதிலளித்துள்ளனர்.

கடந்த 2020-ம் ஆண்டு சீனா நாட்டில் உருவான கொரோனா எனும் கொடிய வைரஸ் நோய் உலக நாடுகளை அலற வைத்தது என்றே சொல்லலாம். வல்லரசு நாடுகள் வளர்ந்து வரும் நாடுகள் என அனைத்து நாடுகளையும் பயம் காட்டியது என்றே சொல்லலாம்.

ஒருவரிம் இருந்து மற்றவர்களுக்கு காற்றின் மூலம் பரவும் கொரோனா நோயினால் எண்ணற்ற மக்கள் பலியாகியுள்ளனர். முதலில் தடுப்பூசி மற்றும் மருந்து கண்டுபிடிக்காததால் இந்நோய்க்கு லாக்டவுன் மட்டுமே மருந்தாக கருதப்பட்டது. லாக்டவுனால் பல தரப்பு மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர்.

