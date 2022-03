தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என் ரவியை மாற்றுங்கள்... லோக்சபாவில் திமுக எம்.பிக்கள் முழக்கம்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை நீக்கக்கோரி டி.ஆர்.பாலு உள்ளிட்ட திமுக எம்.பிக்கள் லோக்சபாவில் முழக்கமிட்டனர். ஆளுநர் ரவி சட்டப்படி செயல்பட வேண்டும் எனவும் திமுக எம்.பிக்கள் முழக்கமிட்டனர்.

தமிழ்நாட்டில் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக்கு நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிப்பதற்கான சட்டமுன்வடிவு 13-9-2021 அன்று சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டு, குடியரசுத் தலைவர் அவர்களின் ஒப்புதலைப் பெற்றிட, மத்திய அரசிற்கு அனுப்பி வைப்பதற்காக ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. குடியரசுத்தலைவருக்கு அதனை அனுப்பி வைக்காமல் கிடப்பில் போட்டார் ஆளுநர்.

இந்த நிலையில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கடந்த பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி நீட் விலக்கு மசோதாவை தமிழக அரசுக்கு திருப்பி அனுப்பியுள்ளார். நீட் விலக்கு மசோதா உச்சநீதிமன்றத்திற்கு உத்தரவிற்கு மாறாக உள்ளதாக ஆளுநர் மாளிகை தமிழக அரசுக்கு விளக்கம் அளித்துள்ளது.

English summary

NEET issue DMK MPs' slogan against TN Governor: ( ஆளுநர் ஆர்.என். ரவிக்கு எதிராக லோக்சபாவில் முழக்கம்) DMK MPs, including TR Balu, chanted in the Lok Sabha demanding the removal of Tamil Nadu Governor RN Ravi. The DMK MPs also shouted that Governor RN Ravi should act according to the law.