புத்தாண்டை எந்த நாடு முதலில் வரவேற்கும்.. யார் கடைசி! இதில் இருக்கும் சுவாரசியம் தெரியுமா

டெல்லி: இன்று இரவு அனைவரும் 2023ஐ வரவேற்க உள்ளோம்.. ஆனால், இந்த 2023ஐ அனைவரும் ஒன்றாக வரவேற்க மாட்டோம் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும்.. எந்த நாடு முதலில் புத்தாண்டை வரவேற்க உள்ளது.. எது கடைசியாக வரவேற்கும் என்பதை பார்க்கலாம்.

இன்று 2022இன் கடைசி நாள்.. இந்த ஆண்டு உள்ளூர் தொடங்கி சர்வதேசம் வரை பல நிகழ்வுகள் முக்கியமானதாக இருந்தது. அதிமுக உட்கட்சி விவகாரம் தொடங்கி உக்ரைன் போர் வரை இந்தாண்டு முழுக்க பரபரப்பாகவே சென்றது.

இப்போது இந்தாண்டு கடைசி நாளுக்கு வந்துவிட்டும். இன்று இரவு 12 மணிக்கு அனைவரும் 2023ஐ வரவேற்க உள்ளோம். 2023ஐ வரவேற்க அனைவரும் கோலாகலமாக ரெடியாகி வருகின்றனர். கொரோனா குறைந்துள்ள நிலையில், கொண்டாட்டங்களும் களைகட்டியுள்ளது.

Nations which will welcome new year first and last: Totally 25 hours will take to comeple new year 2023.