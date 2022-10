5ஜி சேவையை இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி.. முதலில் அதிவேக இணையம் எங்கு வருகிறது தெரியுமா?

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : இந்தியாவில் 5ஜி இணைய சேவையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார். இந்தியாவில் ஐந்தாம் தலைமுறை டெலிகாம் சேவையான 5ஜி இன்று தொடங்கப்பட இருக்கிறது.

முதற்கட்டமாக குறிப்பிட்ட சில நகரங்களில் மட்டும் 5ஜி சேவை அமலுக்கு வருகிறது. 2 ஆண்டுகளுக்குள் படிப்படியாக நாடு முழுவதும் அமலுக்கு வரும் எனக் கூறப்படுகிறது. இந்தியாவில் 5ஜி சேவை முதற்கட்டமாக டெல்லியில் வழங்கப்பட இருக்கிறது.

இந்திய மொபைல் காங்கிரஸ் நிகழ்வையும் இன்று பிரதமர் தொடங்கி வைக்கிறார். இந்த நிகழ்வு அக்டோபர் 4-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.

குட்நியூஸ்.. ரூ.1.5 லட்சம் கோடி ஏலம்! இந்தியாவில் “ஒரு வாரத்தில்” 5ஜி சேவை - தொடங்கி வைக்கிறார் மோடி

English summary

PM Narendra Modi will launch 5G high-speed internet service in India today. Initially, the 5G service will be rolled out in selected cities only. 5G service in India will be provided first in Delhi.