உபி வழக்கை ரத்து செய்யுங்க.. முகமது ஜுபைரின் மேல்முறையீடு வழக்கு இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணை

டெல்லி: ஆல்ட் நியூஸ் முகமது ஜுபைர் மீதான உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் பதிவு செய்த வழக்கை ரத்து செய்ய அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் மறுத்த நிலையில் அதனை எதிர்க்கும் மேல்முறையீட்டு மனு இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வர உள்ளது.

‛ஆல்ட் நியூஸ்' எனும் ‛பேக்ட் செக்' இணையதளத்தின் இணை நிறுவனர் முகமது ஜுபைர். இவர் சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவ்வாக செயல்பட்டு வருகிறார்.

மேலும் வலதுசாரிகள் பரப்பும் செய்திகளின் உண்மை தன்மையை கண்டறிந்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வந்தார்.

The Supreme Court on Tuesday will hear the plea of Alt News fact-checker Mohammed Zubair challenging the Allahabad High Court order refusing to set aside an FIR registered against him in UP's Sitapur.