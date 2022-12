பரபரப்பான சூழல்.. நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டம் இன்று துவக்கம்.. புயலை கிளப்ப எதிர்க்கட்சிகள் தயார்

Delhi

டெல்லி: பரபரப்பான சூழலுக்கு மத்தியில் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கி நடைபெற உள்ளது. டிசம்பர் 29 வரை நடக்கும் இந்த கூட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பின்மை, உயர்ஜாதியினருக்கு 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு, இந்தியா-சீனா எல்லை பிரச்சனை உள்பட பல்வேறு மக்கள் பிரச்சனைகளை கூறி புயலை கிளப்ப காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ள நிலையில் 16 முக்கிய மசோதாக்களை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

இந்தியாவில் எப்போதும் நவம்பர் மாதம் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நடக்கும். இமாச்சல பிரதேசம் மற்றும் குஜராத் மாநில சட்டசபை தேர்தல்களால் இந்த ஆண்டு நவம்பரில் நாடாளுமன்ற கூட்டம் நடத்தப்படவில்லை.

இதனால் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்க உள்ளது. நாடாளுமன்ற மக்களவை, மாநிலங்களவை இன்று துவங்கி நடைபெற உள்ளது.

