விதிகளை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.. நாளை முதல்.. பேஸ்புக், டிவிட்டர் இந்தியாவில் "பிளாக்" செய்யப்படுகிறதா?

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: இந்தியாவில் நாளை முதல் பேஸ்புக், டிவிட்டர், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைத்தளங்கள் பிளாக் செய்யப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. அதோடு இந்த நிறுவனங்கள் மீது கிரிமினல் ஆக்சனை மத்திய அரசு எடுக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியாவில் சமூக வலைத்தளங்களையும், ஓடிடி தளங்களையும் கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு நீண்ட காலமாக முயன்று வருகிறது. இதற்காக கடந்த பிப்ரவரி மாதம் மத்திய தகவல்கள் தொழில்நுட்ப துறை மூலம் சமூக வலைத்தளங்களுக்கும், ஓடிடி தளங்களுக்கும் புதிய விதிகள் கொண்டு வரப்பட்டன.

இந்த விதிகள் பேஸ்புக், வாட்ஸ் ஆப், டிவிட்டர், இன்ஸ்ட்டா உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்களில் வரும் கண்டெண்ட்கள், ஓடிடி தளங்களில் வரும் கண்டெண்ட்களை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் அமைந்து இருந்தது.

English summary

Will Facebook, Twitter, and Insta get blocked from tomorrow in India due to new IT rules by central government?