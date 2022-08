ஆண்களை விட பெண்களுக்கே ‛செக்ஸ்’ பார்ட்னர்கள் அதிகம்! தமிழகத்தின் நிலை என்ன? பரபர சர்வே முடிவு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: தமிழ்நாடு உள்பட 11 மாநிலங்களில் ஆண்களை விட பெண்களே பாலியல் உறவுக்கான பார்ட்னர்களை அதிகம் கொண்டுள்ளனர் என தேசிய குடும்ப சுகாதார நல சர்வே முடிவில் தெரியவந்துள்ளது.

இந்தியாவில் பொதுமக்களின் வாழ்க்கை முறை தொடர்பாக தேசிய குடும்ப சுகாதார நல அமைப்பு அவ்வப்போது சர்வே மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தான் பாலியல் உறவு தொடர்பான சர்வே நடைபெற்றது.

இந்த சர்வேயானது 2019 முதல் 2021ம் ஆண்டு வரை நடந்தது. பாதுகாப்பான உடலுறவு முக்கியம் என்பதாலும், இந்தியாவில் பாதுகாப்பான உடலுறவு தொடர்பான விஷயத்தை அளவீடும் நோக்கத்தில் இந்த சர்வே மேற்கொள்ளப்பட்டது.

English summary

In 11 states including Tamil Nadu, women have more sexual partners than men, according to the results of the National Family Health Survey.