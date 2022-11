'தயாரிப்பாளர் ஏமாற்றிவிட்டார்'.. நிர்வாண போராட்டம் நடத்திய துணை நடிகை..தெலுங்கு திரையுலகில் பரபரப்பு

Hyderabad

ஹைதராபாத்: தனக்கு நடிக்க வாய்ப்பு தருவதாக கூறி ஏமாற்றிவிட்டதாக தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி தயாரிப்பாளர் பன்னி வாசு மீது குற்றம் சாட்டிய துணை நடிகை சுனிதா போயோ, அவரது அலுவலகம் முன்பு நிர்வாண போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தெலுங்கு திரையுலகம் எப்போதும் பரபரப்புக்கு பஞ்சம் இல்லாததுதான். திரைப்படங்களை போலவே அங்கு திரையுலகில் நடைபெறும் சம்பவங்களும் அதிரடியாக இருக்கும்.

அந்த வகையில் தற்போது தெலுங்கு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் பன்னி வாசு தன்னை ஏமாற்றிவிட்டதாக கூறி துணை நடிகை சுனிதா போயா நிர்வாணமாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது தெலுங்கு திரையுலகில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Supporting actress Sunitha Boyo, who accused Telugu film industry's leading producer Bunny Vasu of deceiving her by offering her an opportunity to act, has caused a stir as she staged a nude protest in front of his office.