இமாச்சல் வெற்றி உற்சாகத்தில் ராகுல் காந்தி.. மீண்டும் தொடங்கியது பாரத் ஜடோ யாத்திரை

ஜெய்பூர்: கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரை 'பாரத் ஜடோ யாத்திரையை' மேற்கொண்டுள்ள ராகுல்காந்தி, தனது தாயாரான சோனியா காந்தியின் பிறந்தநாள் விழாவில் பங்கேற்றதைத் தொடர்ந்து இன்று மீண்டும் ராஜஸ்தானில் யாத்திரையை தொடர்கிறார்.

எதிர் வரும் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலை பலப்படுத்தும் நோக்கில் கடந்த செப்டம்பர் 7ம் தேதி கன்னியாகுமரியில் இந்த நடைப்பயணத்தை ராகுல்காந்தி தொடங்கினார்.

கன்னியாகுமரி தொடங்கி கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா என 12 மாநிலங்கள் வழியாக 3,500 கி.மீ தொலைவு வரை பயணம் செய்து காஷ்மீர் சென்று சேர்கிறார்.

English summary

Rahul Gandhi, who has undertaken the 'Bharat Jado Yatra' from Kanyakumari to Kashmir, will continue the pilgrimage again in Rajasthan today after participating in his mother Sonia Gandhi's birthday celebrations.