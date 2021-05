போதிதர்மராக சித்தரிக்கப்படும் ஆனந்தய்யா.. ஆந்திராவில் அரசியலாக மாறிய சித்த வைத்திய லேகியம்!

India

oi-Velmurugan P

அமராவதி: கொரோனா நோயாளிகளுக்கு மருந்தை அளித்து வந்த ஆனந்தய்யாவை ஆந்திர மக்கள், போதி தர்மராக சித்தரித்து போஸ்டர்கள் உருவாக்கி சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டு வருகிறார்கள். ஆனந்தய்யாவின் மருந்து கிடைத்தால் உயிர் பிழைத்துவிடலாம் என்ற அளவிற்கு நம்பிக்கை மக்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக ஆனந்தய்யாவின் கொரோனா லேகியம் ஆந்திர அரசியலில் தற்போது பெரிய அளவில் மையம் கொண்டுள்ளது.

இந்நிலையில் கொரோனா நோயாளிகளை குணப்படுத்தும் லேகியத்திற்கு ஆந்திர அரசு உடனடியாக மீண்டும் அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் முன்னாள் அமைச்சர் சந்திரமோகன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

English summary

Mr. Anandaiah of Krishnapatnam in Nellore district in his herbal preparation for COVID-19 that has become the talk of the State. AP people poster like in social media 'Anandaiah' as bodhidharma