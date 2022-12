இமாச்சல பிரதேச தேர்தல்: ஆளும் கட்சியே மீண்டும் வென்றது இல்லை.. 37 வருட வரலாற்றை மாற்றுகிறதா பாஜக?

India

oi-Mani Singh S

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேசத்தில் கடந்த 37 ஆண்டுகளாக ஆளும் கட்சி மீண்டும் வென்றதில்லை என்ற நிலைதான் இருந்து வருகிறது. ஆனால், இந்த முறை இந்த வரலாறும் மாறும் என்று தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகளை வைத்து பார்க்கும் போது தெரிகிறது.

இயற்கை எழில் கொஞ்சும் அழகை கொண்ட மாநிலம் இமாச்சல பிரதேசம். இமாச்சல பிரதேசம் என்றாலே ஷிம்லாவும் அங்குள்ள குளுமையான சூழலுமே பலருக்கும் நினைவு வரும்.

குளுமையான தட்பவெப்ப நிலை கொண்ட இமாச்சல பிரதேசத்தில் தற்போது தேர்தலால் அனல் பறக்கிறது. மொத்தம் 68 தொகுதிகளை கொண்ட இமாச்சல பிரதேசத்தில் தற்போது பாஜக ஆட்சியில் உள்ளது.

ஜாக்கிரதையா இருங்க! குஜராத் முடிவிற்கு முன்பே பாஜக மேலிடம் மீட்டிங்.. தமிழ்நாட்டிற்கு பறந்த மெசேஜ்!

English summary

In Himachal Pradesh, the ruling party has not won again for the past 37 years. However, it is clear from the results of post-election polls that this time is history.