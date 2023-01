பஞ்சாப் டூ சிங்கப்பூர்.. 7.55க்கு பதிலாக 3 மணிக்கே புறப்பட்ட விமானம்..கொந்தளித்த பயணிகள்..என்னாச்சு?

India

அமிர்தசரஸ்: அமிர்தசரஸ் விமான நிலையத்தில் இருந்து 35 பயணிகளை விட்டுவிட்டு முன்கூட்டியே சிங்கப்பூரை சேர்ந்த ஸ்கூட் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் புறப்பட்டு சென்றதாக சர்ச்சை எழுந்துள்ளது. கடந்த வாரம் பெங்களூருவில் 55 பயணிகளை விட்டு விட்டு அவர்களின் லக்கேஜ்களை மட்டும் ஏற்றிக்கொண்டு கோ பர்ஸ்ட் விமானம் சென்றது சர்ச்சையான நிலையில் மறுவாரமே பஞ்சாப்பில் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்பாகவே விமானம் கிளம்பி சென்றதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

பேருந்து நிலையங்களில் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்பாகவே பேருந்து புறப்பட்டு சென்று விட்டது... இதனால் எங்கள் ஊருக்கு போக முடியவில்லையே என சில சமயங்களில் பயணிகள் ஆதங்கப்படுவதை பார்த்து இருப்போம். இதில் வியப்பதற்கு எதுவும் இல்லை.

ஆனால் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்பாகவே விமானம் ஒன்று புறப்பட்டு சென்றுள்ளது. இதனால் 35 பயணிகள் விமானத்தை பிடிக்க முடியாமல் விட்டு இருக்கின்றனர்.

English summary

Controversy has arisen over the early departure of Singapore-based Scoot Airlines from Amritsar airport leaving behind 35 passengers. Last week, there was a controversy over GoFirst flight leaving 55 passengers in Bengaluru with only their luggage, and the next week there was a complaint that the flight took off before the scheduled time in Punjab.