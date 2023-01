உச்சக்கட்ட பதற்றம்.. நேபாளத்தில் பெரும் விமான விபத்து! 45 பயணிகள் பலி.. மற்றவர்கள் கதி என்ன?

India

காத்மாண்டு: நேபாளம் தலைநகர் காத்மாண்டுவில் இருந்து போக்கரா சர்வதேச விமான நிலையம் வந்த 72 பேர் பயணித்த விமானம் விபத்துக்குள்ளானதில் பலர் உயிரிந்து இருக்கலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது. இதுவரை 30 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டு மீட்புப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், 45 பேர் உயிரிழந்து இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்தியாவின் அண்டை நாடான நேபாளத்தில் அமைந்து உள்ளது போக்கரா சர்வதேச விமான நிலையம். தலைநகர் காத்மாண்டுவில் இருந்து 68 பயணிகள், 4 விமான பணியாளர்களுடன் போக்கரா விமான நிலையத்துக்கு எட்டி ஏர்லைன்ஸ் புறப்பட்டது.

விமான நிலையத்துக்கு வந்தடைந்த விமானம் தரையிறங்கும்போது ஓடு தளத்தில் இருந்து விலகி சென்று ஓடி ஒன்றரை கிலோ மீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் ஆற்றின் பள்ளத்தாக்கில் விழுந்து தீப்பிடித்து எரிந்து விபத்துக்கு உள்ளானது.

English summary

A plane carrying 72 people is feared dead after it crashed at Pokhara International Airport from Nepal's capital Kathmandu. So far, the bodies of 30 people have been recovered and rescue operations are ongoing.