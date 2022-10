மோர்பி கேபிள் பாலம் விபத்து: இது தான் குஜராத் மாடலா?.. மோடிக்கு திக்விஜய் சிங் கேள்வி

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: குஜராத்தில் கேபிள் பாலம் அறுந்து விழுந்த விபத்தில் 130-க்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகிய நிலையில், இது தான் குஜராத் மாடலா? என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் திக்விஜய் சிங் பிரதமர் மோடிக்கு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

குஜராத் மாநிலம் மோர்பி நகரில் உள்ள மச்சு ஆற்றில் இருந்த கேபிள் பாலம் நேற்று மாலை அறுந்து விழுந்தது.

இதில் அந்த பாலத்தில் நின்று கொண்டிருந்த சுமார் 300க்கும் மேற்பட்ட அப்பாவி மக்கள் ஆற்றில் விழுந்தனர். இதில் 132 பேர் பலியாகினர்.

வெறும் 4 நாள்.. குஜராத்தில் அறுந்த கேபிள் பாலத்தால் 91 பேர் பலி.. விபத்து நடந்தது எப்படி? ஷாக் தகவல்

English summary

With more than 130 people killed in a cable bridge collapse in Gujarat, a senior Congress leader has questioned whether the accident was an act of God or a conspiracy by the BJP.