‛ஆப்பிள்’ மாநிலம் யாருக்கு? இமாச்சல பிரதேசத்தில் இன்று ஓட்டு எண்ணிக்கை.. பாஜக-காங்கிரஸ் கடும் மோதல்

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 68 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு கடந்த மாதம் 12ம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடந்தது. மொத்தம் 75.6 சதவீத ஓட்டுக்கள் பதிவாகின. இந்த ஓட்டுக்கள் இன்று காலை 8 மணிக்கு எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன. இங்கு பாஜக, காங்கிரஸ் இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. மேலும் ஆம்ஆத்மி கட்சியும் களத்தில் உள்ளதால் இமாச்சல பிரதேசத்தில் அடுத்து எந்த கட்சி ஆட்சியை பிடிக்கப்போகிறது என்பதில் எதிர்ப்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் மொத்தம் 68 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. இங்கு ஆட்சியை பிடிக்க 35 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டியது கட்டாயமாகும்.

கடந்த 2018ல் சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது. பாஜக 44 தொகுதிகளிலும், காங்கிரஸ் 21 தொகுதிகளிலும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒரு இடத்திலும், 2 சுயேச்சைகளும் வெற்றி பெற்று இருந்தனர். பாஜகவின் ஜெய்ராம் தாகூர் முதலமைச்சராக இருந்தார்.

Elections to 68 assembly constituencies in the state of Himachal Pradesh were held in a single phase on the 12th of last month. A total of 75.6 percent votes were cast. The votes will be counted at 8 am today and the results will be declared. Here there is a tough competition between BJP and Congress. And since Aam Aadmi Party is also in the fray, there is anticipation as to which party is going to take power in the Imacha region next.