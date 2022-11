இமாச்சல பிரதேச சட்டசபை தேர்தல்.. ஒரே கட்டமாக 68 தொகுதியிலும் துவங்கிய ஓட்டுப்பதிவு.. விறுவிறுப்பு

India

oi-Nantha Kumar R

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 68 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு இன்று ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. காலை 8 மணிக்கு ஓட்டுப்பதிவு துவங்கிய விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மாலை 5.30 மணி வரை ஓட்டுப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. ஆளும் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம்ஆத்மி என மும்முனை போட்டி நிலவும் நிலையில் களத்தில் 412 வேட்பாளர்கள் உள்ளனர். மொத்தம் 55 லட்சத்து 74 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் ஓட்டளிக்க உள்ளனர்.

இமாச்சல பிரதேசத்துக்கு கடந்த 2017ல் சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது. இதில் பாஜக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது. ஜெய்ராம் தாகூர் முதலமைச்சராக உள்ளார்.

இந்நிலையில் இமாச்சல பிரதேச சட்டசபையின் 5 ஆண்டுகால ஆட்சி முடிவுக்கு வர உள்ளது. இதனால் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சமீபத்தில் சட்டசபை தேர்தல் தேதியை அறிவித்தது.

English summary

Elections to 68 assembly constituencies in the state of Himachal Pradesh will be held in a single phase today. Voting will start at 8 am and will continue till 5.30 pm. There are 412 candidates in the field as there is a three-way contest between the ruling BJP, Congress and Aam Aadmi Party. A total of 55 lakh 74 thousand voters are going to vote.