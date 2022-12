இமாச்சலில் ஆட்சியமைப்பது யார்? கிங் மேக்கராக மாறும் 4 சுயேச்சைகள்.. வளைக்க காங்கிரஸ், பாஜக வியூகம்!

India

oi-Nantha Kumar R

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேச சட்டபை தேர்தலில் காங்கிரஸ், பாஜக இடையே ஆட்சியை பிடிப்பதில் கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் தான் பாஜக, காங்கிரஸில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட 4 பேர் சுயேச்சையாக போட்டியிட்டு வெற்றி விளிம்பியில் உள்ளனர். இதனால் மாநிலத்தில் காங்கிரஸ், பாஜக என யார் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்பதை நிர்ணயம் செய்யும் கிங்மேக்கராக இவர்கள் 4 பேர் மாற வாய்ப்புள்ளது. இதனால் அவர்களை வளைத்து போட பாஜக, காங்கிரஸ் வியூகம் வகுத்துள்ளது.

இமாச்சல் பிரதேசத்தில் ஒரே கட்டமாக கடந்த மாதம் 12ம் தேதி தேர்தல் நடந்தது. இதில் பதிவான ஓட்டுக்கள் இன்று எண்ணப்பட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் தான் கருத்து கணிப்புகள் கூறியது போல் காங்கிரஸ், பாஜக இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. இதில் யார் ஆட்சியை பிடிப்பார்கள் என்பது இன்னும் உறுதியாக தெரியவில்லை.

English summary

In the Himachal Pradesh assembly elections, there is a fierce competition between the Congress and the BJP to hold power. In this case, 4 people who were expelled from BJP and Congress are contesting independently and are on the verge of victory. As a result, these 4 people are likely to become the kingmakers who will decide who should form the government in the state, Congress or BJP. BJP and Congress have devised a strategy to bend them.