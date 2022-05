பாஜக அமைச்சர் விழா..மெகா ஸ்கீரினில் ஓடிய “அந்த படம்..” ஆடிப்போன பெண்கள்! ஆபரேட்டருக்கு என்ன கோபமோ?

India

oi-Rajkumar R

கவுகாத்தி : அசாம் மாநிலத்தில் மத்திய பெட்ரோலியத் துறை இணை அமைச்சர் ராமேஸ்வர் டெலி கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சியில் மேடையில் இருந்த பிரமாண்ட திரையில் திடீரென ஆபாசபடங்கள் ஒளிபரப்பப்பட்டது பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சனிக்கிழமையன்று அசாம் மாநிலத்தின் டின்சுகியாவில் மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு துறை அமைச்சர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியின் போது ஒரு மேடையின் பின் திரையில் ஆபாச வீடியோ கிளிப் ஓடியுள்ளது

இந்த சம்பவம் குறித்து குற்றப் பிரிவு விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், ஆபாச படங்களை ஒளிபரப்பிய தொடர்பாக ப்ரொஜெக்டர் ஆபரேட்டர் ஏற்கனவே குற்றப் பிரிவு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

In Assam, Rameswar Teli, the Union Minister of State for Petroleum, was present at the event when a huge screen on the stage suddenly showed pornography causing a great stir.