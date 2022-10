பிரதமர் மோடி இன்று இமாசல பிரதேசத்துக்கு சுற்றுப்பயணம்.. வந்தே பாரத் ரயில் சேவையை தொடங்கி வைக்கிறார்

India

oi-Mani Singh S

ஷிம்லா: இமாசல பிரதேச மாநிலத்திற்கு இன்று சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் பிரதமர் மோடி, அங்கு வந்தே பாரத் ரயில் சேவையை தொடங்கி வைக்கிறார். மேலும் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கும் அடிக்கல் நாட்டுகிறார்.

பிரதமர் மோடி இன்று இமாசல பிரதேச மாநிலத்திற்கு சுற்றுப்பயணம் செல்கிறார். மலைப்பிரதேசமான இமாசல பிரதேசத்தில் பல்வேறு திட்டங்களை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைக்கிறார்.

இமாசல பிரதேசத்தில் உள்ள உனா ரயில் நிலையத்தில் இருந்து வந்தே பாரத் ரயில் சேவையையும் பிரதமர் மோடி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார்.

English summary

Prime Minister Modi will visit Himachal Pradesh today where he will inaugurate the Vande Bharat train service. He also lays foundation stones for various development projects.