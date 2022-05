பிரேசில் விமான நிலையத்தில் திடீரென ஓடிய ஆபாச படம்! பயணிகள் அதிர்ச்சி! என்ன நடந்தது தெரியுமா?

International

oi-Nantha Kumar R

ரியோ டீ ஜெனிரோ: பிரேசில் நாட்டில் உள்ள ரியோ டீ ஜெனிரோ விமான நிலையத்தில் அறிவிப்புகள் வெளியாகும் திரைகளில் ஆபாசபடங்கள் ஓடியதால் பயணிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். குழந்தைகளுடன் வந்த பெற்றோர் அவர்களின் கண்களை மூடினர்.

பிரேசில் நாட்டில் உள்ள முக்கிய நகரங்களில் ஒன்று ரியோ டீ ஜெனிரோ. இதுதான் அந்த நாட்டின் மிகப்பெரிய கடற்கரை நகராகும்.

இங்கு பல நாடுகளை சேர்ந்த மக்கள் சுற்றுலா வருவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளனர். இதற்கு நகரில் உள்ள அழகிய கடற்கரை, சுவாரசியமான இரவு பார்ட்டிகள் உள்ளிட்ட சிலவற்றை காரணமாக கூறலாம்.

English summary

At the Rio de Janeiro airport in Brazil, passengers were shocked when pornography ran on screens. Parents who came with children closed their eyes.