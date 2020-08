ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சோ அபே.... உடல் நலம் பாதிப்பு... இன்று ராஜினாமா செய்கிறாரா?

World

oi-Dhana Lakshmi

டோக்கியோ: ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சோ அபே உடல்நலம் பாதிப்பு காரணமாக ராஜினாமா செய்ய முன் வந்து இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இவரது மோசமான ஆரோக்கியத்தால் அரசு வேலைகள் பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பதால் இந்த முடிவை எடுக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சோ நீண்ட காலமாக குடல் வீக்கம் மற்றும் அல்சர் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இவருக்கு வயது 65. சமீப நாட்களில் இவர் மருத்துவமானைக்கு சென்று சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்வது அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மருத்துவமனையில் சுமார் எட்டு மணி நேரம் தங்கி இருந்து சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பியுள்ளார்.

நடப்பு ஆட்சிக்காலம் வரும் 2021ஆம் ஆண்டில் செப்டம்பர் மாதம் வரை இருக்கிறது. அதுவரை இவர் பதவியில் நீடிப்பாரா அல்லது அதற்கு முன்பே ராஜினாமா செய்வாரா என்பது குறித்த உறுதியான தகவல்கள் வெளியாகவில்லை. இன்று இதுகுறித்த அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பை அவர் வெளியிடலாம் என்று தெரிகிறது.

Japanese Prime Minister Shinzo Abe (File Pic) is set to resign, says local media, adding that he wanted to avoid causing problems to the government due to a worsening of his chronic health condition: Reuters pic.twitter.com/YazCU2m78j