‛‛அங்கிள்’’ என அழைத்த இளைஞர்.. அப்படி சொல்லாதீங்க ‛‛ப்ரதர்’’.. கெஞ்சிய பாஜக அமைச்சர்..ஒரே சிரிப்பு

oi-Nantha Kumar R

கோஹிமா: நாகலாந்து பாஜக தலைவரும், உயர்கல்வித்துறை அமைச்சருமான டெம்ஜென் இம்னா அலாங் இளைஞர் ஒருவர் ‛‛அங்கிள்'' என அழைத்த நிலையில், ‛‛ப்ரதர்'' தயவு செய்து ‛‛அங்கிள்'' என அழைக்க வேண்டாம் என அவர் கூறிய சம்பவம் நடந்துள்ளது.

நாகலாந்தில் பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது. நெய்பியூ ரியோ என்பவர் முதல்வராக உள்ளார். இவரது அமைச்சரவையில் டெம்ஜென் இம்னா ஆலாங் என்பவர் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சராக உள்ளார்.

டெம்ஜென் இம்னா அலாங் தான் நாகலாந்து மாநில பாஜக தலைவராகவும் செயல்பட்டு வருகிறார். அமைச்சராகவும், பாஜக தலைவராகவும் இருந்தாலும் கூட டெம்ஜென் இம்னா அலாங் சமூக வலைதளங்களில் மிகவும் ஆக்டிவ்வாக இருப்பார்.

English summary

Nagaland BJP President and Higher Education Minister Temjen Imna Along has had an incident when a young man called him Uncle'' and he said Brother'' please don't call him Uncle''.