பொம்மையுடன் திருமணம் ஓகே.. குழந்தை எப்படி? இணையத்தை குழம்ப வைத்த பிரேசில் பெண்!

International

oi-Jaya Chitra

பிரேசிலியா: பிரேசிலில் வீட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட பொம்மையைத் திருமணம் செய்து கொண்ட பெண், தனக்கு குழந்தை பிறந்திருப்பதாகக் கூறி, விருந்து வைத்து கொண்டாடிய சம்பவம் ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பொருட்கள் மீது கொண்ட தீராக்காதலால் குக்கரை, பொம்மையை திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் பற்றி அடிக்கடி செய்திகளில் பார்த்திருப்போம். ஒரு சிலர் பீட்சா, பர்கர் என சாப்பாட்டுப் பொருட்களைக்கூட திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள். ஆனால் உயிரில்லாத ஒரு பொம்மையைத் திருமணம் செய்து கொண்டு, தற்போது தனக்கு குழந்தையும் பிறந்திருப்பதாக பெண் ஒருவர் கூறியிருப்பது இணையத்தை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

பிரேசில் நாட்டில்தான் இந்த வேடிக்கையான சம்பவம் நடந்துள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட பெண்ணின் பெயர் மெய்ரிவோன் ரோச்சா மோரேஸ் (Meirivone Rocha Moraes) ஆகும்.

English summary

A woman who claims to have fallen in love with and married a ragdoll said that they now have a 'baby' together.