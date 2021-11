தமிழக அரசு vs பா.ஜ.க .. முற்றும் மோதல்.. இவருக்கு என்ன தகுதி இருக்கு?.. அண்ணாமலையை தாக்கிய அமைச்சர்

Kanyakumari

கன்னியாகுமரி: தமிழகம் முழுவதும் ஏறக்குறைய அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. இந்த மழைக்கு மத்தியில் தமிழக அரசு-பாஜக இடையே கடும் மோதல் மூண்டு வருகிறது.

திமுகவுக்கு தாவிய 3 அதிமுக ஒன்றியச் சேர்மன்கள்; கோட்டைவிட்ட தங்கமணி; பின்னணி என்ன?

''முதல்வர் ஸ்டாலின் மழை, வெள்ள பாதிப்பு பகுதிகளுக்கு செல்வது ஒரு டுரிஸ்ட் பேக்கேஜ் மாதிரி இருக்கிறது. மழையால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.5000 நிவாரணம் வழங்க முதல்வருக்கு மனமில்லை.

Information Technology Minister Mano Thankaraj said Annamalai was not qualified to talk about Chief Minister MK Stalin. We are working fast day and night. He said they did not have the heart to appreciate it