உடலுறவின் போது பெண்கள் ஏன் அதிகம் முனகுகிறார்கள் தெரியுமா? ஆய்வாளர்கள் சொல்லும் காரணம்! ஏன்?

London

oi-Halley Karthik

லண்டன்: மனிதர்கள் உடல் உறவின்போது எழுப்பும் சத்தத்திற்கான அர்த்தங்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இது குறித்து அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள ஆய்வு முடிவுகள் பெரும் கவனிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

உலகில் ஏறத்தாழ மற்ற உயிரினங்கள் அனைத்துமே இனப்பெருக்கத்திற்கென்று ஒரு காலகட்டத்தை வைத்திருக்கும். அந்த காலத்தில் ஒரு இணையை தேர்ந்தெடுத்து இணை சேர்ந்து புதிய சந்ததிகளை உருவாக்கும்.

ஆனால் மனிதர்கள் மட்டும்தான் அனைத்து நேரத்திலும் இணை சேர்வதற்கு தயாரான வகையில் இயற்கையால் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதுவே ஒரு ஆச்சரியம்தான்.

வேலை நேரத்தில் உடலுறவு..! த்ரிலுக்காக செய்யும் பெண்கள்.. ஆண்கள் இதில் ரொம்பவே மோசம்! புதிய ஆய்வு

English summary

Researchers have discovered meanings for the sounds humans make during intercourse. The research results published by them in this regard have caused a great response.