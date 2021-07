உ.பி-இல் பெரும் குழப்பம்.. தடுப்பூசியே இல்லை.. ஆனால் வேகின்சின் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது எப்படி

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் தடுப்பூசி போடாத இரண்டு பேருக்கு வேக்சின் சான்றிதழ் மட்டும் வழங்கப்பட்ட சம்பவம் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களா கொரோனா 2ஆம் அலையின் தாக்கம் மோசமாக இருந்தது. தற்போது தான் கொரோனா பாதிப்பு மெல்லக் குறைந்து 50 ஆயிரத்திற்குக் கீழ் சென்றுள்ளது.

கொரோனா அடுத்த அலை ஏற்படுவதற்கு முன் தடுப்பூசி போடும் பணிகளை அரசு வேகப்படுத்த வேண்டும் எனப் பலரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்,

