உள்ளாட்சி தேர்தலில்.. அ.தி.மு.க.வினருக்கு ஒற்றுமை மிக அவசியம்.. செல்லூர் ராஜூ சொல்கிறார்!

மதுரை: மதுரை முனிச்சாலை பகுதியில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் உள்ளாட்சித்தேர்தல் தொடர்பாக அ.தி.மு.க நிர்வாகிகளின் ஆலோசனைக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ கூறியதாவது:-

சட்டமன்ற தேர்தலில் மற்ற தொகுதிகளில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தது கூட கவலை அளிக்கவில்லை. மதுரை தெற்கு தொகுதியில் தோல்வியடைந்தது கவலையளிக்கிறது. தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

sellur raju has said the AIADMK should be united to win the local body elections.He said the AIADMK had lost power by a margin of just 1 lakh 98 thousand votes