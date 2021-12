ஒலித்த தாரை, தப்பட்டை இசை.. "மார்கழி மாதத்திற்கு யாரும் உரிமை கொண்டாட முடியாது" என்கிறார் பா.ரஞ்சித்

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை: மார்கழி மாதத்தை யாரும் உரிமை கொண்டாட முடியாது எனவும், மங்கள இசைக்கும், நாட்டுப்புற இசைக்கும் வேறுபாடில்லை இரண்டும் மண் சார்ந்தது தான் என திரைப்பட இயக்குநர் பா.ரஞ்சித் கூறியுள்ளார்.

மார்கழியில் மக்களிசை நிகழ்ச்சி மதுரை காந்தி அருங்காட்சியகத்தில் நடைபெற்றது. இந்த இசை நிகழ்ச்சியில் 100க்கும் மேற்பட்ட தாரை தப்பட்டை, மேளம் மற்றும் கரகாட்டம், ஒப்பாரி, பாடகர்கள் கலந்துகொண்டு மேடையில் தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர். இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட திரைப்பட இயக்குனர் பா.ரஞ்சித் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இயக்குனர் பா.ரஞ்சித், மார்கழியில் மக்களிசை பெரிய அளவில் மக்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது எனவும், இந்த ஆண்டு இன்று மதுரையிலும் , நாளை கோவையில் நடத்துகிறோம், மேலும் வரும் 24முதல் 31ஆம் தேதி வரை 7நாட்கள் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு சபாக்களில் சென்னையில் நடைபெறுகிறது எனவும், நாட்டுப்புற இசைக்கலையை மக்களுக்கானதாக மாற்றுவதற்கான முயற்சியாக இந்த நிகழ்ச்சியை முன்னெடுத்துள்ளோம் என்றார்.

English summary

Film director Pa. Ranjith has said that no one can claim the month of Markazhi and that there is no difference between Mangala music and folk music.