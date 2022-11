காக்கவைத்த திமுக.. ஓபிஎஸ் பக்கம் சாயும் டாக்டர் சரவணன்! மதுரையில் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கார் பாருங்க!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : மதுரையில் நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனின் கார் மீது காலணி வீசிய சம்பவத்துக்கு முன்னாள் பாஜக மாவட்ட தலைவரான டாக்டர் சரவணன் பாஜகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையில், அவர் திமுகவில் சேரப் போவதாக தகவல்கள் பரவின. இந்நிலையில் சரவணன் இல்ல திருமண நிகழ்வுக்கு ஓபிஎஸ்ஸை வரவேற்று வைக்கப்பட்ட பேனர்களை திமுகவினரே சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

காஷ்மீரில் வீரமரணமடைந்த ராணுவ வீரர் லெட்சுமணனின் உடல் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 13ஆம் தேதி மதுரை விமான நிலையத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டது. அப்போது நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அஞ்சலி செலுத்த வந்த போது பாஜகவினருடன் மோதல் ஏற்பட்டது.

இதைத்தொடர்ந்து அங்கிருந்து பாஜகவினரை வெளியேற்ற உத்தரவிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்ட நிலையில் அப்போது பாஜகவினர் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அங்கிருந்து திரும்பிய அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜனின் கார் மீது பாஜகவினர் காலணியை வீசினர்.

English summary

Former BJP District President Dr. Saravanan was expelled from the BJP for throwing a shoe at Finance Minister PDR Palanivel Thiagarajan's car in Madurai, and there were reports that he was going to join the DMK. In this case, the DMK itself has been posting banners on social media to welcome OPS to Saravanan's house wedding event.