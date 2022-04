Madurai

மதுரை: மதுரை சித்திரை திருவிழாவில் 10 லட்சம் பேர் திரண்டிருந்த நிலையில் அந்த பெரும் கூட்டத்திலும் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்திற்கு மக்கள் வழிவிட்ட காட்சி பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் ஆம்புலன்ஸுக்காக அழகர் தங்க குதிரை வாகனமும் ஓரமாக நிறுத்தப்பட்டது.

அழகர் ஆற்றில் இறங்கிய போது வந்த ஆம்புலன்ஸ்.. வழிவிட்ட 10 லட்சம் பேர்.. ஓரமாக நின்ற அழகர்! நெகிழ்ச்சி

மதுரை சித்திரை திருவிழா ஆண்டுதோறும் கோலாகலமாக நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த திருவிழாவை காண உலகமெங்கும் வாழும் தமிழக மக்கள் மதுரைக்கு வருவர்.

இந்த நிலையில் கொரோனா காலகட்டம் என்பதால் கடந்த இரு ஆண்டுகளாக இந்த மதுரை சித்திரை திருவிழாவிற்கு பக்தர்களை அனுமதிப்பது தடை செய்யப்பட்டிருந்தது.

English summary

An Ambulance was seen amid Madurai Chithirai Festival and people gives path for it. Even Kallalagar stopped for a while.