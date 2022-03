கோகுல்ராஜை கொடூரமாக கொன்றவர்களுக்கு மரண தண்டனை தேவை - அரசு வழக்கறிஞர் ப.பா மோகன்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளுக்கு அதிகபட்ச தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று அரசு வழக்கறிஞர் ப.பா மோகன் தனது வாதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஓமலூரைச் சேர்ந்த பட்டியல் இன சமூகத்தைச் சேர்ந்த கோகுல்ராஜும் நாமக்கல்லைச் சேர்ந்த வேறு சமூகத்தைச் சேர்ந்த இளம் பெண்ணும் நட்பாக பழகினார்.

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு ஜூன் 23 ஆம் தேதி கல்லூரிக்குச் செல்வதாக கூறிவிட்டுச் சென்ற கோகுல்ராஜ், இரவு வெகு நேரம் ஆகியும் வீடு திரும்பாததால், அவரின் பெற்றோர் தேட ஆரம்பித்தனர்.

நாமக்கல் அருகே உள்ள கிழக்கு தொட்டிபாளையம் ரயில் தண்டவாளத்தில் தலை வேறு உடல் வேறாக சடலமாக கோகுல்ராஜின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டது. அவரது நாக்கும் துண்டிக்கப்பட்டிருந்தது.

கோகுல்ராஜ் ஆணவப்படுகொலை வழக்கு: யுவராஜூக்கு என்ன தண்டனை - பிற்பகலில் அறிவிப்பு

English summary

In his argument, advocate P. B. Mohan said that maximum punishment should be given to the culprits involved in the Gokulraj murder case.