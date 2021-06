மகா. கூட்டணி அரசுக்கு வேட்டு வைக்கிறதா காங்.? இனி தனித்தே போட்டி என அறிவித்ததால் ஆட்சி கவிழுமா?

Mumbai

oi-Mathivanan Maran

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் இனி உள்ளாட்சித் தேர்தல், சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் தனித்தே போட்டியிடும் என அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் நானா படோல் கூறியிருப்பது பெரும் சர்ச்சையாகி உள்ளது. இதனால் மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா- காங்கிரஸ்- தேசியவாத காங்கிரஸ் கூட்டணி அரசு கவிழக் கூடுமோ? என்கிற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.

மகாராஷ்டிரா சட்டசபைக்கு 2019-ம் ஆண்டு தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் சிவசேனா, பாஜக ஆட்சி அமைக்கக் கூடிய சூழ்நிலை இருந்தது. ஆனால் முதல்வர் பதவியை சுழற்சி முறையில் சிவசேனா கேட்டதில் பாஜகவுக்கு உடன்பாடு ஏற்படவில்லை.

இதனால் புதிய திருப்பமாக சிவசேனா, தேசியவாத காங்கிரஸ் மற்றும் காங்கிரஸ் ஆகியவை இணைந்து கூட்டணி அரசை அமைத்தன. சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே தலைமையில் கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கூட்டணி ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது.

