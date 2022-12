வீட்டிலிருந்த பட்டாசு வெடித்து விபத்து.. பெண் உள்பட 2 பேர் பலி.. நாமக்கல் அருகே அதிகாலையில் சோகம்

Namakkal

நாமக்கல்: நாமக்கல் அருகே மோகனூர் என்ற இடத்தில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் தில்லைக்குமார் என்பவருக்கு சொந்தமான இடத்தில் வைக்கப்பட்டு இருந்த பட்டாசுகள் இன்று அதிகாலை 3 மணியளவில் வெடித்து சிதறியது. இந்த பயங்கர விபத்தில் பக்கத்து வீட்டு பெண் உள்பட 2 உயிரிழந்துள்ளதாகவும் 5 பேர் காயம் அடைந்ததாகவும் முதல் கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நாமகக்கல் மாவட்டம் மோகனூரில் உள்ள மேட்டுத்தெருவில் தில்லைக் குமார் என்பவர் வசித்து வருகிறார். இவர் தில்லை பயர் ஒர்க்ஸ் என்ற பெயரில் பட்டாசு தொழிலில் ஈடுபட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. இவர் தனது வீட்டு அருகே பட்டாசு கிடங்கு வைத்திருந்தாக சொல்லப்படுகிறது.

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்காக பட்டாசுகள் விற்பனை அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் அதிக அளவில் பட்டாசுகள் குடோவுனில் வைக்கப்பட்டு இருந்துள்ளது. இந்த பட்டாசுகள் இன்று அதிகாலை 3 மணியளவில் திடீரென வெடித்துச் சிதறியது. பட்டாசுகள் வெடித்து சிதறியதில் பயங்கர சத்தமும் எழுந்துள்ளது.

இதனால் அப்பகுதி மக்கள் திடுக்கிட்டனர். குடியிருப்புகளை ஓட்டி இருந்த பட்டாசு கிடங்கில் பட்டாசு வெடித்துசிதறியதில் அவரது வீடும் முழுவதும் இடிந்து தரைமட்டம் ஆகியுள்ளது. இந்த விபத்தில் அருகில் உள்ள வீட்டில் வசித்து வந்த பெண் உள்பட 2 பேர் உயிரிழந்து இருப்பதாகவும் 5-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் காயம் அடைந்து இருப்பதாகவும் முதல் கட்ட தகவல்கள் சொல்கின்றன.

பட்டாசு வெடித்த விபத்து குறித்த தகவல் கிடைத்ததும் உடனடியாக விரைந்து வந்த தீ அணைப்பு போலீசார் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். நாமக்கல் டிஎஸ்பி சுரேஷ், மோகனூர் வட்டாட்சியர் ஜானகி ஆகியோர் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Firecrackers kept at a place owned by Thillaikumar in a residential area at Moganur near Namakkal exploded around 3 am today. Initial reports indicate that 2 women have died and 5 people have been injured in this horrific accident.