அடுத்த அதிர்ச்சி: 'தோனி பட' நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 5 பேர் விபத்தில் பலி

பாட்னா: பீகார் மாநிலம் லக்கிசராய் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற சாலை விபத்தில், நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்தின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 5 பேர் உயிரிழந்தனர்.

மூத்த ஹரியானா காவல்துறை அதிகாரி ஓ.பி.சிங்கின் சகோதரி கீதா தேவி மரணமடைந்த நிலையில், அவரின் இறுதிச் சடங்குகளில் கலந்து கொள்ள சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் குடும்ப உறுப்பினர்கள் பாட்னாவிலிருந்து சென்று கொண்டிருந்தனர். ஓ.பி.சிங்கின் மைத்துனர்தான் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் ஆகும்.

2020ம் ஆண்டு, ஜூன் 14ம் தேதி சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் சுஷாந்த் சிங் உயிரிழந்தது நாடு முழுக்க அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

