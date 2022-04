தஞ்சாவூர் தேர் விபத்து... சாலை விரிவாக்க பணி தான் காரணமா? உண்மை என்ன? பரபரப்பு பின்னணி

Thanjavur

oi-Nantha Kumar R

தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் களிகாடுவில் மின்சாரம் பாய்ந்து ஏற்பட்ட தேர் விபத்தில் 11 பேர் இறந்தனர். இந்த விபத்துக்கு சமீபத்தில் மேற்கொண்ட சாலை விரிவாக்க பணியும், 2 அடி உயர்ந்த சாலையும் தான் காரணம் என கிராம மக்கள் சோகமாக கூறினர்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் களிகாடு கிராமத்தில் அப்பர் கேவில் உள்ளது. அங்கு ஆண்டுதோறும் அப்பர் குருபூஜையையொட்டி சித்திரை மாத தேர்விழா நடப்பது வழக்கம்.

இந்த ஆண்டும் தேர் திருவிழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் நடந்தன. இதையடுத்து 3 நாட்கள் அப்பர் சதய விழா கோலாகலமாக துவங்கியது. நேற்று இரவு 10 மணிக்கு தேர் திருவிழா துவங்கியது.

தஞ்சாவூர் விரையும் முதலமைச்சர்! தேர் விபத்தில் இறந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.5லட்சம் நிவாரணம்

English summary

Eleven killed in Thanjavur chariot accident the villagers said saddened the recent road widening work and the 2 feet high road is the reason for accident.