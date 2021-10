பொள்ளாச்சி சம்பவம் போல பெண்களை சீரழித்த தொலைக்காட்சி செய்தியாளர் - பாலியல் வழக்கில் கைது

Thanjavur

oi-Jeyalakshmi C

தஞ்சாவூர்: இளம் பெண்ணை திருமணம் செய்வதாக கூறி தனிமையில் வரச்சொல்லி அனுபவித்து விட்டு ஏமாற்றிய பிரபல தொலைக்காட்சி செய்தியாளர் பாலியல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். தன்னை சீரழித்து விட்டு வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செய்யப்போவதாகவும் தனக்கு நீதி வேண்டும் என்று கேட்டு போராடி வெற்றி பெற்றுள்ளார் அந்த பெண். பொள்ளாச்சி சம்பவம் போல பல பெண்களை அந்த நிருபர் ஏமாற்றியுள்ளது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் பெயர் செல்வி ( பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது) . கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பர அருகே வல்லம்படுகையில் பெற்றவர்களுடன் வசித்து வரும் செல்வி பட்டப்படிப்பு படித்து விட்டு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வருகிறார். திருமணத்திற்கு வரன் பார்த்த போது திருமணத்தகவல் மையத்தில் பதிவு செய்து வைத்துள்ளனர். அதனைப் பார்த்து காட்டுமன்னார்குடி வட்டம் வடகுகுலக்குடியில் வசிக்கும் அலெக்சாண்டர் மகன் சரவணகுமார், 33 என்பவர் திருமண தகவல் மையம் மூலமாக செல்வியைத் தொடர்பு கொண்டார். ஜாதகம் போட்டோ வேண்டும் என வாட்ஸாப்பில் கேட்டார்.

இரு வீட்டாரும் பேசி நிச்சயம் முடிவான நிலையில் செல்வியைத் தொடர்பு கொண்ட சரவணன் தொலைபேசியில் பேசுங்கள் தவறில்லை என கூறினார். கல்யாணம் பண்ண தானே போறோம் என்று கூறி பேசச் சொன்னார். ஒரு நாள் தனிமையில் இருந்த போது இரவில் பேசி அந்தரங்க போட்டோ மற்றும் வீடியோ அனுப்ப சொல்லி கேட்டார். சரவணனும் போட்டோ அனுப்பி வைத்திருக்கிறார். இதையே வாடிக்கையாக வைத்திருந்தாராம் சரவணன்.

English summary

A popular TV journalist has been arrested in a sex case for allegedly cheating on a young woman by claiming to be married and enjoying divination in solitude. The woman has succeeded in fighting for justice by degrading herself and marrying another woman. The investigation has revealed that the reporter has cheated many women like in the Pollachi incident.