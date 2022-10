ஓபிஎஸ் மகன் தோட்டத்தில் ‘மர்ம மரணம்’! கொன்று எரிப்பா? சர்ச்சையில் சிக்கிய ரவீந்திர நாத்! பரபர தேனி!

Theni

oi-Rajkumar R

தேனி : தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தில் சிறுத்தை மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த சம்பவத்தில், தோட்டத்தின் உரிமையாளரும், தேனி நாடாளுமன்ற தொகுதி எம்பியுமான ரவீந்திரநாத் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் அங்கு தற்காலிக ஆட்டு மந்தை வைத்த விவசாயியை கைது செய்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

அதிமுகவில் அதிகார மோதலில் பின்னடைவை சந்தித்து வரும் ஓ பன்னீர் செல்வத்துக்கு தற்போது ஆதரவாக நிற்பவர்களின் முக்கியமானவர் ரவீந்திரநாத் அவரது மகனான இவர் தேனி நாடாளுமன்ற தொகுதி உறுப்பினராக இருக்கிறார்.

கடந்த முறை நடந்த மக்களவைத் தேர்தலை தமிழக முழுவதும் அதிமுக உறுப்பினர்கள் மண்ணைக் கவியின் நிலையில் தேனீ தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ரவீந்திரநாத் குமார் மட்டும் 76 ஆயிரத்து 319 ஓட்டுகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.

English summary

In the case of the mysterious death of a leopard in Periyakulam, Theni district, there has been an allegation that the owner of the plantation and MP for Theni parliamentary constituency, raveendranath kumar . now Forest dept arrested the farmer who kept a temporary herd of goats there without taking any action.