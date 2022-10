தென்காசி அருகே வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது இனோவா கார் மோதல்.. போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் பலி

Thirunelveli

oi-Mani Singh S

தென்காசி: தென்காசி அருகே மதுரை - புளியங்குடி சாலையில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார் மீது கார் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் படுகாயமடைந்த போலீஸ் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் ஒருவர் பலியாகினார்.

தென்காசி மாவட்டம் மதுரை - புளியங்குடி சாலையில் வம்ச விருத்தி நகர் அருகே போலீசார் வழக்கம்போல் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். தலைமை காவலர் சுந்தரய்யா, காவலர் மருதுபாண்டி உள்ளிட்டோர் அங்கு வாகன சோதனை பணியில் ஈடுபடிருந்தனர். அப்போது மதுரையில் இருந்து தென்காசி நோக்கி ஒரு இனோவா கார் வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தது.

திடீரென அந்த கார் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அந்த கார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார் மீது பயங்கரமாக மோதியது. இதில் போலீசார் சுந்தரய்யா, மருதுபாண்டி ஆகியோர் தூக்கி வீசப்பட்டு படுகாயமடைந்தனர். இதையடுத்து அக்கம்பக்கத்தினர் ஓடி வந்து உடனடியாக 2 போலீஸ்கார்களையும் மீட்டு அருகில் உள்ள ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதித்தனர்.

அங்கு போலீஸ்காரர்கள் இருவருக்கும் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி ஹெட் கான்ஸ்டபிள் சுந்தரய்யா பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். மற்றொரு போலீசார் மருதுபாண்டிக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதற்கிடையே விபத்து நடந்ததும் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த புளியங்குடி போலீசார் விபத்தை ஏற்படுத்திய இனோவா கார் டிரைவரை கைது செய்தனர். விபத்து குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். வாகன சோதனை பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீஸ் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் கார் மோதி பலியான சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

On the Madurai-Puliangudi road, a car hit the policemen who were conducting a vehicle inspection near Tenkasi. A police constable was killed in this incident.