திருநங்கை முடியை வெட்டி.. அசிங்கமாக திட்டி.. கோவில்பட்டியில் “கொடூரம்” - பரபர வீடியோ! போலீஸ் ஆக்சன்

Tuticorin

Noorul Ahamed Jahaber Ali

தூத்துக்குடி: கோவில்பட்டி அருகே கழுகுமலை பகுதியில் திருநங்கைகள் இருவரை இளைஞர்கள் கொடூரமாக தாக்கி அவர்களின் தலைமுடியை வெட்டி அசிங்கமான வார்த்தைகளால் திட்டும் வீடியோ வெளியான நிலையில், இந்த செயலில் ஈடுபட்டவர்களை அடையாளம் கண்டுள்ளதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியை அடுத்துள்ளது கழுகுமடை கிராமம். இங்கு அரங்கேறி இருக்கும் சம்பவத்தின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

2 திருநங்கைகளை இளைஞர்கள் கீழே தள்ளி கொடூரமாக தாக்கி அவர்களின் தலை முடியை கத்தரியில் வெட்டியதுடன் அதை வீடியோவாகவும் எடுத்து இருக்கின்றனர்.

English summary

