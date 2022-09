70 ஆண்டுக்கு பின் இந்தியாவில் காலடி பதித்த சீட்டாக்கள்.. கம்பீரமாக இந்திய மண்ணில் களமிறங்கியது!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: நமீபியாவில் இருந்து சிறப்பு விமானத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட 8 சீட்டாக்கள் இந்தியாவில் காலடி வைத்துள்ளது. 70 ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்தியாவில் கால் தடம் பதித்துள்ள இந்த சீட்டாக்களை பிரதமர் மோடி பூங்காவில் விட உள்ளார்.

சிறுத்தைகளில் 4 வகை இனங்கள் உண்டு. இதில் உலகிலேயே மிக வேகமாக ஓடக்கூடிய விலங்கினமான சீட்டா (சிவிங்கி புலிகள்)வும் சிறுத்தைப்புலி இனத்தில் ஒன்றாகும்.

இந்தியாவில் ஒரு காலத்தில் இந்த சீட்டாக்கள் அதிக அளவில் இருந்தன. ஆனால், நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆட்சி செய்த மன்னர்கள், ஆங்கிலேய ஆட்சியாளர்கள் உள்ளிட்டோர் பொழுதுபோக்குக்காக சீட்டாக்களை வேட்டையாடினர்.

பாதுகாப்பாக இந்தியா வரும் சீட்டாக்கள்.. விமானத்தில் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் தெரியுமா?

English summary

8 cheetahs brought in a special flight from Namibia have landed in India. Prime Minister Modi will release these cheetahs in the park after 70 years.